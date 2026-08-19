NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag billiger

Die NXP Semiconductors-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 226,48 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Bei 226,03 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 73'635 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 183,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 19,20 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,19 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 3,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat NXP Semiconductors mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,48 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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