Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 250,79 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'332 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die NXP Semiconductors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,70 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 254,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 38'542 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Abschläge von 27,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 lud NXP Semiconductors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. NXP Semiconductors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,50 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte NXP Semiconductors am 01.02.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,23 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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