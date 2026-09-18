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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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18.09.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag im Minus

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 227,00 USD.

NXP Semiconductors
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Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 227,00 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'622 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte NXP Semiconductors-Aktie bei 226,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 465'955 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD an. 49,76 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Mit Abgaben von 19,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,19 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,04 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. NXP Semiconductors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass NXP Semiconductors im Jahr 2026 15,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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