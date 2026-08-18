NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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18.08.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 225,45 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 225,45 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'710 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte NXP Semiconductors-Aktie bei 223,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 229,56 USD. Bisher wurden heute 156'022 NXP Semiconductors-Aktien gehandelt.
Am 28.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NXP Semiconductors-Aktie 50,79 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 183,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 23,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,19 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent auf 3.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die NXP Semiconductors-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 01.11.2027.
In der NXP Semiconductors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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