Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 254,73 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'384 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die NXP Semiconductors-Aktie sogar auf 259,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 258,79 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 80'500 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 33,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 183,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 28,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 27.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,50 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.79 Mrd. USD im Vergleich zu 3.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.02.2027 dürfte NXP Semiconductors Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,23 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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