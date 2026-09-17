NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors legt am Nachmittag zu

Im NASDAQ-Handel gewannen die NXP Semiconductors-Papiere um 16:28 Uhr 2,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 224,72 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 222,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 90'200 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Gewinne von 51,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 183,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,19 USD je NXP Semiconductors-Aktie. NXP Semiconductors gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,04 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat NXP Semiconductors im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NXP Semiconductors 2.93 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der NXP Semiconductors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,08 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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