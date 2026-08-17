NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors verteuert sich am Montagnachmittag

Das Papier von NXP Semiconductors legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 236,60 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'772 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 237,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 61'006 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2026 auf bis zu 339,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Mit einem Kursverlust von 22,65 Prozent würde die NXP Semiconductors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NXP Semiconductors 4,06 USD aus. NXP Semiconductors veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,04 USD. Im letzten Jahr hatte NXP Semiconductors einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie eingefahren. NXP Semiconductors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte NXP Semiconductors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

In der NXP Semiconductors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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