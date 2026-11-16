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16.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 256,74 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 256,74 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'455 Punkten liegt. Bei 254,51 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 260,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 122'885 NXP Semiconductors-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 24,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NXP Semiconductors-Aktie 40,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. NXP Semiconductors gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 2,50 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 3.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 01.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von NXP Semiconductors veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,23 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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