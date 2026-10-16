NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 231,84 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'734 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 232,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,37 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 127'449 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 46,63 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 183,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 21,06 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,44 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,12 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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