NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors stabilisiert sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von NXP Semiconductors zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die NXP Semiconductors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 226,17 USD.
Mit einem Wert von 226,17 USD bewegte sich die NXP Semiconductors-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'600 Punkten notiert. Bei 227,99 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bisher bei 224,96 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 227,99 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 47'804 Aktien.
Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 50,31 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.
Nachdem NXP Semiconductors seine Aktionäre 2025 mit 4,06 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,19 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie
S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung
Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick
Trotz Kursrutsch: Goldman Sachs sieht Chancen bei Infineon-Aktie
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
|
16.09.26
|NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors stabilisiert sich am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.