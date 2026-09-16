NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Mit einem Wert von 226,17 USD bewegte sich die NXP Semiconductors-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'600 Punkten notiert. Bei 227,99 USD markierte die NXP Semiconductors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bisher bei 224,96 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 227,99 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 47'804 Aktien.

Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 50,31 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

Nachdem NXP Semiconductors seine Aktionäre 2025 mit 4,06 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,19 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung

Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick

Trotz Kursrutsch: Goldman Sachs sieht Chancen bei Infineon-Aktie