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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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15.10.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von NXP Semiconductors legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 227,33 USD.

NXP Semiconductors
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von NXP Semiconductors zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 227,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'702 Punkten notiert. In der Spitze legte die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 228,59 USD zu. Bei 219,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 233'540 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (339,95 USD) erklomm das Papier am 28.05.2026. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 49,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 19,50 Prozent sinken.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,44 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.50 Mrd. USD gegenüber 2.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.11.2027.

In der NXP Semiconductors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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