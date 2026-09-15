NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 225,16 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'586 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die NXP Semiconductors-Aktie sogar auf 228,74 USD. Bei 226,04 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 96'260 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 28.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 339,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 50,98 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,19 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NXP Semiconductors ein EPS von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3.50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2.93 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass NXP Semiconductors im Jahr 2026 15,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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