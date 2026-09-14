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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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14.09.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NXP Semiconductors

NXP Semiconductors Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NXP Semiconductors

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 228,42 USD.

NXP Semiconductors
184.63 CHF -4.27%
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Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,5 Prozent auf 228,42 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'596 Punkten steht. Die NXP Semiconductors-Aktie sank bis auf 226,76 USD. Bei 226,98 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 109'229 NXP Semiconductors-Aktien gehandelt.

Am 28.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 48,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,00 USD ab. Abschläge von 19,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,19 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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