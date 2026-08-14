NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 232,81 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die NXP Semiconductors-Aktie sogar auf 233,29 USD. Bei 231,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 44'335 NXP Semiconductors-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 31,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 183,00 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Verlust von 21,40 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,19 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 lud NXP Semiconductors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. NXP Semiconductors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NXP Semiconductors möglicherweise am 01.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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