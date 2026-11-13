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13.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 259,34 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die NXP Semiconductors-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 259,34 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'506 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NXP Semiconductors-Aktie bisher bei 257,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 94'481 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.05.2026 markierte das Papier bei 339,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Verlust von 29,44 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NXP Semiconductors am 27.10.2026. Es stand ein EPS von 3,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,50 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.79 Mrd. USD gegenüber 3.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2027 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,23 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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