NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag fester

Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 235,33 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 236,24 USD. Bei 233,46 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 67'492 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Mit einem Zuwachs von 44,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 183,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 22,24 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten NXP Semiconductors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,06 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,19 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.50 Mrd. USD gegenüber 2.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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