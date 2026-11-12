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12.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 265,56 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die NXP Semiconductors-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 265,56 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. Die NXP Semiconductors-Aktie gab in der Spitze bis auf 264,53 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 265,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 99'324 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Gewinne von 28,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,00 USD ab. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 45,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier. NXP Semiconductors gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD gegenüber 2,50 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat NXP Semiconductors mit einem Umsatz von insgesamt 3.79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,32 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 01.02.2027 dürfte NXP Semiconductors Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,23 USD je NXP Semiconductors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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