NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr ging es für die NXP Semiconductors-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 224,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'805 Punkten steht. Das Tagestief markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 223,31 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,63 USD. Zuletzt wechselten 47'077 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 51,76 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 183,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 18,30 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,44 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 3,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NXP Semiconductors einen Umsatz von 2.93 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte NXP Semiconductors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 01.11.2027 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NXP Semiconductors-Aktie in Höhe von 15,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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