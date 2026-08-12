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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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12.08.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Zuletzt wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 237,83 USD nach oben.

NXP Semiconductors
191.53 CHF -0.70%
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Um 16:28 Uhr stieg die NXP Semiconductors-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 237,83 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'751 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 242,12 USD erreichte die NXP Semiconductors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 242,07 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 97'011 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2026 auf bis zu 339,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,94 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Mit Abgaben von 23,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,19 USD aus. Am 28.07.2026 lud NXP Semiconductors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

NXP Semiconductors wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 01.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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