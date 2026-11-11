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11.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 266,95 USD zu.
Die NXP Semiconductors-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 266,95 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die NXP Semiconductors-Aktie sogar auf 268,91 USD. Mit einem Wert von 266,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148'466 NXP Semiconductors-Aktien.
Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 31,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,25 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier. NXP Semiconductors liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD gegenüber 2,50 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,32 Prozent auf 3.79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2027 terminiert.
In der NXP Semiconductors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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