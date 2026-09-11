NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors macht am Freitagnachmittag Boden gut

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 232,92 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 232,92 USD. Bei 229,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NXP Semiconductors-Aktien beläuft sich auf 79'119 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 31,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 21,43 Prozent Luft nach unten.

Nachdem NXP Semiconductors seine Aktionäre 2025 mit 4,06 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,19 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.93 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte NXP Semiconductors Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. NXP Semiconductors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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