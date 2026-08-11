NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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11.08.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 240,02 USD.
Das Papier von NXP Semiconductors legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 240,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 240,40 USD. Bei 236,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 63'900 NXP Semiconductors-Aktien.
Am 28.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 339,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,63 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,19 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 3,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die NXP Semiconductors-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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