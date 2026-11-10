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10.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 259,57 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 259,57 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'521 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 261,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 251,82 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 67'315 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 23,64 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,00 USD am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,25 USD. Im Vorjahr hatte NXP Semiconductors 4,06 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte NXP Semiconductors am 01.02.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 15,23 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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