NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die NXP Semiconductors-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 220,99 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'603 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der NXP Semiconductors-Aktie ging bis auf 218,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 219,75 USD. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 67'076 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 339,95 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,83 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 183,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,19 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 legte NXP Semiconductors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. NXP Semiconductors dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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