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10.08.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit Verlusten

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 237,60 USD ab.

NXP Semiconductors
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Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 237,60 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'765 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 235,39 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 240,25 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 70'653 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Bei 339,95 USD markierte der Titel am 28.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 30,11 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 183,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Mit einem Kursverlust von 22,98 Prozent würde die NXP Semiconductors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,19 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NXP Semiconductors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.50 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der NXP Semiconductors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 15,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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