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09.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Montagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 254,62 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 254,62 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 249,59 USD. Von der NXP Semiconductors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 361'195 Stück gehandelt.
Bei 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 25,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (183,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 USD aus. NXP Semiconductors veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,50 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 3.79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 3.17 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte NXP Semiconductors am 01.02.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,23 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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