NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag billiger

Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 229,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'794 Punkten steht. Die NXP Semiconductors-Aktie gab in der Spitze bis auf 227,68 USD nach. Bei 232,54 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 55'845 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NXP Semiconductors-Aktie. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NXP Semiconductors-Aktie damit 25,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten NXP Semiconductors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,06 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,44 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 3,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 vorlegen. Am 01.11.2027 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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