NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 224,99 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'645 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,51 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 221,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 57'365 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 339,95 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 33,82 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 18,66 Prozent Luft nach unten.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,19 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud NXP Semiconductors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 3,04 USD. Im letzten Jahr hatte NXP Semiconductors einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NXP Semiconductors einen Umsatz von 2.93 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NXP Semiconductors möglicherweise am 01.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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