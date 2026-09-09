Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9425 0.2%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’398 1.0%  Bitcoin 63’402 -0.1%  Dollar 0.8104 0.1%  Öl 101.5 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Almonty Industries-Aktie im Höhenflug: Wie der Wolfram-Spezialist Anleger überzeugt
Micron-Aktie über 1'000 Dollar: Ist die Rally noch gerechtfertigt?
Apple-Aktie im Blick: Erstes Falt-iPhone enthüllt
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach
Suche...
ETF Sparplan

NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag höher

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 224,99 USD.

NXP Semiconductors
180.75 CHF -1.50%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 224,99 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'645 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die NXP Semiconductors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,51 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 221,97 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 57'365 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 339,95 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NXP Semiconductors-Aktie somit 33,82 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 18,66 Prozent Luft nach unten.

Für NXP Semiconductors-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,19 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 lud NXP Semiconductors zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 3,04 USD. Im letzten Jahr hatte NXP Semiconductors einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NXP Semiconductors einen Umsatz von 2.93 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NXP Semiconductors möglicherweise am 01.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung

Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick

Trotz Kursrutsch: Goldman Sachs sieht Chancen bei Infineon-Aktie


Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten