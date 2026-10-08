NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die NXP Semiconductors-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 226,73 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'788 Punkten steht. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 224,38 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 229,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101'183 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Am 28.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NXP Semiconductors-Aktie 49,94 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem NXP Semiconductors seine Aktionäre 2025 mit 4,06 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,44 USD je Aktie ausschütten. NXP Semiconductors liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,04 USD. Im letzten Jahr hatte NXP Semiconductors einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NXP Semiconductors-Anleger Experten zufolge am 01.11.2027 werfen.

In der NXP Semiconductors-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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