NXP Semiconductors Aktie News: Anleger schicken NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag ins Minus

Die NXP Semiconductors-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 227,09 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'680 Punkten liegt. Die NXP Semiconductors-Aktie sank bis auf 226,92 USD. Bei 230,22 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der NXP Semiconductors-Aktie belief sich zuletzt auf 72'593 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 339,95 USD erreichte der Titel am 28.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NXP Semiconductors-Aktie 49,70 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 24,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NXP Semiconductors-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,19 USD belaufen. NXP Semiconductors liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,48 Prozent auf 3.50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 01.11.2027 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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