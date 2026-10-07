NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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07.10.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors verliert am Mittwochnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 4,9 Prozent auf 232,51 USD ab.
Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 232,51 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'774 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die NXP Semiconductors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 232,06 USD aus. Bei 238,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68'015 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. 46,21 Prozent Plus fehlen der NXP Semiconductors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 183,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,29 Prozent.
NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,44 USD aus. Am 28.07.2026 hat NXP Semiconductors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NXP Semiconductors-Gewinn in Höhe von 15,08 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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