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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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07.08.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors steigt am Nachmittag

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors steigt am Nachmittag

Die Aktie von NXP Semiconductors gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die NXP Semiconductors-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

NXP Semiconductors
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Die Aktionäre schickten das Papier von NXP Semiconductors nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 236,07 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'750 Punkten liegt. Die NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf 239,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 237,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 67'569 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 339,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 44,01 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 22,48 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für NXP Semiconductors-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,19 USD belaufen. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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