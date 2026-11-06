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06.11.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Freitagnachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NXP Semiconductors. Zuletzt ging es für das NXP Semiconductors-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 247,58 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 247,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'430 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 250,20 USD. Bei 249,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 166'400 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.
Am 28.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 339,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 183,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 26,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 USD. Am 27.10.2026 äusserte sich NXP Semiconductors zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NXP Semiconductors 2,50 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,32 Prozent auf 3.79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2027 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NXP Semiconductors einen Gewinn von 15,23 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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