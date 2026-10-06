NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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06.10.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors verteuert sich am Dienstagnachmittag
Die Aktie von NXP Semiconductors zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die NXP Semiconductors-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 243,76 USD nach oben.
Das Papier von NXP Semiconductors konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 243,76 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'820 Punkten liegt. Die NXP Semiconductors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 244,48 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 242,98 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 43'849 NXP Semiconductors-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.05.2026 bei 339,95 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 39,46 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,00 USD. Der aktuelle Kurs der NXP Semiconductors-Aktie ist somit 24,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,44 USD, nach 4,06 USD im Jahr 2025. NXP Semiconductors liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. NXP Semiconductors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die NXP Semiconductors-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Am 01.11.2027 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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