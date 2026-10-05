NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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05.10.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 240,10 USD.
Die NXP Semiconductors-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 240,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'756 Punkten steht. Die NXP Semiconductors-Aktie gab in der Spitze bis auf 239,47 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 242,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63'563 NXP Semiconductors-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2026 auf bis zu 339,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Bei 183,00 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,78 Prozent würde die NXP Semiconductors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
NXP Semiconductors-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,44 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NXP Semiconductors ein EPS von 1,76 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3.50 Mrd. USD gegenüber 2.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NXP Semiconductors rechnen Experten am 01.11.2027.
Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,08 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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