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NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

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04.09.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag gesucht

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Zuletzt sprang die NXP Semiconductors-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 226,68 USD zu.

NXP Semiconductors
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Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 226,68 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'726 Punkten tendiert. Die NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf 228,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 228,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73'566 NXP Semiconductors-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2026 auf bis zu 339,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Mit Abgaben von 19,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,19 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Das EPS lag bei 3,04 USD. Im letzten Jahr hatte NXP Semiconductors einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NXP Semiconductors veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der NXP Semiconductors-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,08 USD je Aktie in den NXP Semiconductors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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