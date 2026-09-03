NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit Kursverlusten

Die NXP Semiconductors-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 223,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 222,96 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 225,22 USD. Von der NXP Semiconductors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80'433 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 339,95 USD. Dieser Kurs wurde am 28.05.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NXP Semiconductors-Aktie 52,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 183,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NXP Semiconductors-Aktie derzeit noch 18,03 Prozent Luft nach unten.

Nach 4,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,19 USD je NXP Semiconductors-Aktie. Am 28.07.2026 legte NXP Semiconductors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. NXP Semiconductors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.93 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NXP Semiconductors wird am 27.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können NXP Semiconductors-Anleger Experten zufolge am 01.11.2027 werfen.

Experten taxieren den NXP Semiconductors-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,08 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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