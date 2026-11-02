NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die NXP Semiconductors-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 265,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'660 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 266,79 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 265,00 USD. Von der NXP Semiconductors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91'325 Stück gehandelt.

Bei 339,95 USD markierte der Titel am 28.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NXP Semiconductors-Aktie mit einem Kursplus von 27,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (183,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,25 USD je NXP Semiconductors-Aktie. NXP Semiconductors liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,50 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat NXP Semiconductors 3.50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von NXP Semiconductors veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,23 USD je NXP Semiconductors-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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