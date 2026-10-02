NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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02.10.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 244,97 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die NXP Semiconductors-Papiere um 16:28 Uhr 2,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,77 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 245,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79'903 NXP Semiconductors-Aktien.
Am 28.05.2026 markierte das Papier bei 339,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie. Bei 183,00 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NXP Semiconductors-Aktie 25,30 Prozent sinken.
Nach 4,06 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,44 USD je NXP Semiconductors-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NXP Semiconductors am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent auf 3.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,08 USD je NXP Semiconductors-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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