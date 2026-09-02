NXP Semiconductors Aktie News: Anleger schicken NXP Semiconductors am Mittwochnachmittag ins Plus

Das Papier von NXP Semiconductors konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 225,49 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die NXP Semiconductors-Aktie bei 225,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,10 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 76'812 NXP Semiconductors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 339,95 USD an. Mit einem Zuwachs von 50,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 183,00 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 4,06 USD an NXP Semiconductors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,19 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 28.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 3,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NXP Semiconductors noch ein Gewinn pro Aktie von 1,76 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.50 Mrd. USD gegenüber 2.93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Am 01.11.2027 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NXP Semiconductors im Jahr 2026 15,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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