NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors wird am Nachmittag ausgebremst

Das Papier von NXP Semiconductors gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 236,04 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 235,41 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 238,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 48'780 NXP Semiconductors-Aktien.

Am 28.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 339,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NXP Semiconductors-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,44 USD. Im Vorjahr erhielten NXP Semiconductors-Aktionäre 4,06 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NXP Semiconductors am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.50 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NXP Semiconductors am 27.10.2026 präsentieren. Am 01.11.2027 wird NXP Semiconductors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,08 USD je Aktie in den NXP Semiconductors-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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