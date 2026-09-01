Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Suche...

NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 217,61 USD abwärts.

NXP Semiconductors
179.00 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 217,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. In der Spitze fiel die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 217,30 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 221,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 90'102 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2026 auf bis zu 339,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 35,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 18,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,19 USD. NXP Semiconductors gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent auf 3.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NXP Semiconductors ein EPS in Höhe von 15,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur NXP Semiconductors-Aktie

S&P 500-Papier NXP Semiconductors-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die NXP Semiconductors-Dividendenzahlung

Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick

Trotz Kursrutsch: Goldman Sachs sieht Chancen bei Infineon-Aktie


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten