NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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01.09.2026 16:29:00
NXP Semiconductors Aktie News: NXP Semiconductors am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NXP Semiconductors. Die NXP Semiconductors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 217,61 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 217,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. In der Spitze fiel die NXP Semiconductors-Aktie bis auf 217,30 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 221,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 90'102 NXP Semiconductors-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2026 auf bis zu 339,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 35,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,00 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NXP Semiconductors-Aktie liegt somit 18,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,06 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,19 USD. NXP Semiconductors gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent auf 3.50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NXP Semiconductors ein EPS in Höhe von 15,08 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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