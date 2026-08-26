NVRO Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NVRO Metals lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NVRO Metals ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch