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28.08.2026 06:37:00
NVIDIA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NVIDIA lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 148.19 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 54.01 ARS je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 139’102.32 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 147.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56’097.68 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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