|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.11.2026 23:00:00
Nvidia Without Huang: What a Pause in AI Deals Means for Metals
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
14.11.26
|NVIDIA-Aktie: HSBC stuft ab, Börsenwert rutscht unter wichtige Marke - was Anleger jetzt wissen sollten (finanzen.ch)
|
14.11.26
|The Nvidia board’s artificial independence (Financial Times)
|
14.11.26
|Trump will not raise Nvidia spy issue with Xi at summit, officials say (Financial Times)
|
13.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.