NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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05.10.2026 23:49:19
Nvidia weiter gefragt: KI-Euphorie treibt Nasdaq auf neue Bestmarke
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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05.10.26
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05.10.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend gefragt (finanzen.ch)
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05.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
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05.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Montagnachmittag stärker (finanzen.ch)
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05.10.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
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05.10.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
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NVIDIA am 05.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- US-Börsen gehen stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen präsentierten sich stärker. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.