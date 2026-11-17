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17.11.2026 23:00:36
Nvidia verdoppelt erneut Umsatz und Gewinn
(Ausführliche Fassung)
SANTA CLARA (awp international) - Das Geschäft des Chip-Konzerns Nvidia ist im letzten Quartal mit dem zurückgetretenen Firmengründer Jensen Huang an der Spitze abermals rasant gewachsen. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar (105,2 Mrd Euro). Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unterm Strich sprang der Gewinn auf 65,3 Milliarden Dollar hoch - ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr.
Für das laufende Quartal sagte Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar vorher, mit der Einschränkung, dass er drei Prozent höher oder niedriger ausfallen könne. Analysten hatten im Schnitt mit 125 Milliarden Dollar gerechnet. Bei 130 Milliarden Dollar wäre es ein Zuwachs von 91 Prozent im Jahresvergleich. Anleger liessen die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund zwei Prozent steigen.
Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei aussereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.
Huang zeigt sich bereit für Rückkehr
Wenige Stunden vor Nvidias Zahlenvorlage verkündete Huang, er sei bereit, an die Spitze des Chipkonzerns zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat ihm dies anbieten würde. Aus dem Gremium hatte es erst am Vortag über Medienberichte geheissen, man habe derzeit keine Überlegungen, den langjährigen Chef zurückzuholen. Aktuell wird Nvidia kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt, während nach einer dauerhaften Nachfolgelösung für Huang gesucht wird.
Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz geworden. Grosse KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit./so/DP/he
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