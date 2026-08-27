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Zahlen vorgelegt 27.08.2026 05:52:00

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus

Der Chip-Gigant NVIDIA hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel veröffentlicht. So haben sich Gewinn und Umsatz des Platzhirsches entwickelt.

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Bei NVIDIA standen am Markt für die Bilanz des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2027 hohe Erwartungen im Raum. Im Durchschnitt hatten 42 Analysten im Vorfeld mit einem Gewinn je Aktie von 2,09 US-Dollar gerechnet. Tatsächlich konnte der KI-Spezialist im Berichtsquartal einen Gewinn von 2,22 US-Dollar je Anteilsschein vermelden. Im Vorjahresquartal hatten hier noch 1,08 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden.

Auch bei der Umsatzentwicklung richteten sich alle Blicke auf den Tech-Konzern. Hier wiesen die Prognosen von 47 Experten im Schnitt einen Wert von 92,28 Milliarden US-Dollar aus, nachdem NVIDIA im Vorjahreszeitraum noch 46,74 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Unter dem Strich verbuchte NVIDIA in den abgelaufenen drei Monaten nun Erlöse in Höhe von 96 Milliarden US-Dollar.

So bewegt sich die NVIDIA-Aktie

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel reagiert die NVIDIA-Aktie auf das Zahlenwerk zeitweise mit einem Minus von 1,19 Prozent auf 207,16 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

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