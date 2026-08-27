NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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27.08.2026 05:52:00
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Der Chip-Gigant NVIDIA hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel veröffentlicht. So haben sich Gewinn und Umsatz des Platzhirsches entwickelt.
Auch bei der Umsatzentwicklung richteten sich alle Blicke auf den Tech-Konzern. Hier wiesen die Prognosen von 47 Experten im Schnitt einen Wert von 92,28 Milliarden US-Dollar aus, nachdem NVIDIA im Vorjahreszeitraum noch 46,74 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Unter dem Strich verbuchte NVIDIA in den abgelaufenen drei Monaten nun Erlöse in Höhe von 96 Milliarden US-Dollar.
So bewegt sich die NVIDIA-Aktie
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel reagiert die NVIDIA-Aktie auf das Zahlenwerk zeitweise mit einem Minus von 1,19 Prozent auf 207,16 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch
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