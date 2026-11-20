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20.11.2026 21:00:36
Nvidia-Titel setzen Talfahrt fort - Bericht: SEC-Bilanzprüfung
NEW YORK (awp international) - Der KI-Chipriese Nvidia kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag liess ein Bericht, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des Unternehmens untersucht, die Aktien um weitere 12 Prozent auf 128 US-Dollar absacken. Damit erreichten sie den tiefsten Stand seit Mai 2025. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, wollten sich Vertreter der Behörde hierzu nicht äussern, während Unternehmenssprecher bisher nicht auf eine Anfrage reagiert hätten.
Gegenüber dem Rekord von rund 243 Dollar Anfang Oktober hat sich der Nvidia-Kurs nahezu halbiert. Verantwortlich dafür sind die gestiegenen Sorgen um die exorbitanten KI-Investitionen und die Angst vor einer stärkeren Regulierung nach dem demokratischen Erdrutschsieg bei den Parlaments-Zwischenwahlen.
Zuletzt hatte der Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang wegen mehrerer Affären - unter anderem mit einer Geschäftspartnerin, die mutmasslich eine chinesische Spionin ist - den Kursdruck noch verstärkt. Starke Quartalszahlen und ein überraschend optimistischer Ausblick hatten den Aktien ebenfalls nicht geholfen.
Am Freitag wurde zudem bekannt, dass Kaliforniens Generalstaatsanwalt Nvidia einen Fragenkatalog zustellen liess. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob leistungsstarke Nvidia-Chips oder vertrauliche Informationen nach China gegangen seien. Die Ermittlungsbehörden versenden solche offiziellen Dokumente mit Fragen, um festzustellen, ob möglicherweise gegen Gesetze verstossen wurde./gl
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