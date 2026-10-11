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11.10.2026 11:09:00

Nvidia: Techgigant prüft Kauf von KI-Start-up Reflection AI

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800 Millionen Dollar hat Nvidia bereits in Reflection AI investiert. Nun verhandelt der Techkonzern von CEO Jensen Huang offenbar über die Komplettübernahme des Start-ups, das gerade erst ein neues KI-Modell auf den Markt gebracht hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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